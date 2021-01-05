كواليس جريمة الخيانة بمنشأة ناصر: ظبطت مراتي في حضن عشقيها ومعايا فيديو

حكى شاب ثلاثيني، تفاصيل ضبط زوجته في حضن عشيقها داخل منزل الزوجية في منشأة ناصر، مؤكدا خلال تحقيقات النيابة، أنه تمالك أعصابه ورفض قتلهما، وقرر تسليمهما إلى المباحث، بعدما عثر في هاتفها على فيديو جنسي يوثق جريمة الخيانة.

وسلم الشاب الفيديو الذي يوثق خيانة زوجته إلى النيابة العامة، التي قررت فحصه من خلال الخبراء الفنيين، للتأكد من أن اللقاء الحميمي يخص المتهمة وعشيقها أم لا، واتهم الزوج زوجته بالزنا في محضر التحقيق.

مكالمات ومراقبة وخداع

وقال الزوج، في تحقيقات النيابة، إنه لا حظ تصرفات زوجته التي تدل على الخيانة، بداية من حديثها في الهاتف لأوقات طويلة، خاصة أنه عندما كان يدخل عليها الغرفة يلاحظ عليها الارتباك، وتغلق الهاتف بشكل مفاجئ، وتدعي أنها كانت تتحدث مع صديقتها، مشيرا إلى أن الشك ظل يطارده حتى قرر مراقبتها بشكل جيد لعدة أيام، وعندما لاحظت زوجته بدأت تحسن من تصرفاتها، لتوصل إليه رسالة طيبة تبدد معها مزاعم الشك التي تملكته.

الزوج نصب فخًا لزوجته وعشيقها

أضاف الزوج، أنه أخبر زوجته باعتذاره عن الشك في سلوكها، وأنه كان مخطئًا في هذا التصرف، حتى أطمأنت الزوجة لحديثه، وبعد أيام لاحظ معاودتها التحدث في الهاتف لوقت طويل، فقرر إبلاغها أن لديه مأمورية عمل في الصعيد لمدة 48 ساعة، عندها اطمأنت الزوجة، واتصلت بعشيقها وطلبت منه أن يكون اللقاء الحميمي بينهما في منزل الزوجية، وأخبرته بأن زوجها سيكون خارج المنزل لمدة يومين.

لم يعرف العشيقان أن خطة الزوج كانت بمثابة فخ نصبه للزوجة وعشيقها، حتى يتمكن من ضبطهما متلبسين، وبالغفل نجحت خطة الزوجة، وتمكن من الإمساك بالعشيقين داخل غرفة نومه، وأبلغ الشرطة بالحادث، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة منشأة ناصر، وضبطتهما، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، فقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.