ننشر أسماء المصابين الـ17 في حادث تصادم طريق الصحراوي بأسوان

تنشر «الوطن» أسماء المصابين الـ17، والمتوفيين الاثنين في حادث تصادم أتوبيس يقل سودانيين وشاحنة، صباح اليوم، بطريق «أسوان - القاهرة» الصحراوي الغربي، أمام قرية بنبان.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين هما: الأمين دردير إدريس، 24 سنة، وجثة أخرى مجهولة الهوية، ونقلا إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة، بينما أصيب 17 شخصا، هم: محمود مصطفى أحمد، 30 سنة، مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى، وأيمن محمد زيدان، 23 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وخالد إدريس، 20 سنة، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وطارق الطاهر جاد الله، 20 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس والعين اليمنى، وشادية الأزهري، 31 سنة، مصابة بالقدم اليمنى، وابخات البقري، 52 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمود محجوب يوسف، 20 سنة، مصاب بجرح قطعي أعلى العين وجروح، وحسن محمد، 14 سنة، مصاب بغيبوبة وجرح قطعى بالوجه.

كما أصيب محمد أحمد يوسف، 48 سنة، بكدمة بالقدم اليسرى، وكمال محجوب عبدالله، 45 سنة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وعمار يوسف عبدالله، 45 سنة، بكدمة بالفخذ الأيسر، ولين الطاهر عبد العظيم 19 سنة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وحسن الطاهر حسن، 18 سنة، بجروح متفرقة بفروة الرأس، وأميرة عباس النور، 46 سنة، بجروح متفرقة بالوجه، ومناهل إبراهيم العبادي 45 سنة، بغيبوبة وجرح قطعي بالذراع، ومحمد عوض بشير، 32 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وماجدة حسب الله جواد الله، 45 سنة، بكسر مفتوح بالقدم اليمنى.

ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفيين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

على صعيد متصل، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بمقطورة عند الكيلو 45 أمام قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/ القاهرة، الذي نتج عنه وفاة مواطنين وإصابة 17 من السودان الشقيق.