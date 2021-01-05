محافظ أسوان يتابع حالة 17 مصابا في حادث الطريق الصحراوى

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حالة المصابين في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل أمام قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، الذي نتج عنه وفاة مواطنين اثنين وإصابة 17 مواطنا من السودان، حيث تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والخضوع للرعاية الطبية، بينما تم نقل الجثمانين لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد محافظ أسوان، في تصريح له، اليوم، أن الطريق الصحراوي لم يشهد أي غلق جزئي أو كلي نتيجة الحادث المرورى حيث تم رفع الأتوبيس والسيارة النقل على جانبي الطريق فور وقوع الحادث، مناشداً السائقين المترددين على الطرق السريعة بالالتزام بالسرعات المقررة والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي وقوع أي حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم وسلامة الركاب من المواطنين .

وكانت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف أسوان، نقلت 17 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة كبيرة بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان- القاهرة»، أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان، إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

وكانت محافظة أسوان شهدت حادثين خلال الأسبوع الماضي لقي خلالهما 24 شخصاً مصرعهم، حيث شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل ما أدى لمصرع 12 شخصاً من مركز إدفو، كما شهد الطريق الصحراوي بالمدق الجبلي بمنطقة العلاقي جنوب محافظة أسوان حادث تصادم سيارتين ربع نقل تعمل بمجال "الدهابة" ما أدى إلى مصرع 12 شخصاً من مركزي دراو وإدفو بأسوان ومركز إسنا بالأقصر.