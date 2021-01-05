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وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات عزل كورونا للتأكد من توفر المستلزمات الطبية

كتب:

مريم الخطري
12:39 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
الدكتورة هالة زايد

الدكتورة هالة زايد

تقوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من مستشفيات العزل بالقاهرة للاطمئنان على الأطقم الطبية.

وقال مصدر مسؤل بالوزارة، إن الجولة تأتي في إطار حرص وزيرة الصحة علي توفير احتياجات الأطباء وتشجيعهم علي تقديم أقصي جهد، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد حرص الوزيرة على توفير كل المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بفيروس كورونا، وتطبيق البروتكول العلاجي المستحدث (النسخة الرابعة) للفيروس.

 

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