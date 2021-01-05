الصحة: إصابات كورونا تقل منذ 8 أيام.. والانحسار منتصف فبراير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ أعداد مصابي فيروس كورونا بدأت تقل تدريجيا منذ نحو 8 أيام، وذلك في مؤتمر صحفي لها أمس، ما دعا البعض للتساؤل: «هل وصلت مصر بالفعل لذروة انتشار الفيروس وبدأ في الانحسار؟».

«مكافحة كورونا»: أسبوعين ونقدر نحكم

«الوطن» تواصلت مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بوزارة الصحة والسكان، وقال عضو في اللجنة العلمية، إنّ المؤشرات الأولية تقول إننا في ذروة انتشار الفيروس، ويمكننا التأكد من ذلك بعد مرور أسبوعين لحسم الأمر.

وتابع عضو اللجنة العلمية، أنّ ذروة انتشار الفيروس تعني الوصول لأعلى معدلات الإصابات، وبعد ذلك يحدث هبوط في المنحني الوبائي والاستقرار، وهذا لم يحدث حتى الآن، لكن هناك قلة بسيطة في الأعداد، لذلك نتنظر مرور أسبوعين للتأكد.

انحسار الاعداد منتصف شهر فبراير

واضاف عضو اللجنة العلمية، أنّ انحسار انتشار الفيروس متوقع أن يكون منتصف فبراير المقبل، مطالبا المواطنين بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والتقليل من التواجد في الأماكن المزدحمة وعدم إقامة مناسبات أو التصالح باليدين أو الأحضان أو التقبيل، لأنها طرق بسيطة وهي السلاح الفعال حتى الآن للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان سجلت أعلى معدل إصابات في الموجة الثانية في 31 ديسمبر الماضي، بـ1418 إصابة، وبدء المنحنى الوبائي يقل تدريجيا بنسبة بسيطة حتى وصل أمس لـ1277 حالة.

ويشهد المنحني الوبائي ارتفاعا في نسب الشفاء، فبحسب تقارير وزارة الصحة والسكان اليومية والخاصة بمستجدات الفيروس، وصلت نسبة الشفاء إلى 79.8% خاصة بعد خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى اليوم.