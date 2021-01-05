أول فيديو كليب لمي عمر في مسلسل «لؤلؤ» يقترب من 2 مليون مشاهدة

في أقل من 24 ساعة، حقق مقطع فيديو كليب في مسلسل «لؤلؤ» ما يقرب من 2 مليون مشاهدة، حيث شهدت الحلقة 7 من العمل الدرامي بطولة الفنانة مي عمر نجاحاً كبيراً، خلال غنائها للأغنية الجديدة لأول مرة أمام الجمهور الخاص بها بأحداث الحلقة.

وشهدت أحداث الحلقة السابع، استمرار «لؤلؤ» في رحلة تحقيق حلمها بأن تصبح نجمة كبيرة في عالم الغناء، حيث صورت أول كليب لها بعنوان «أنا لؤلؤ نجمي بعيد عالي» بعدما تولى إدارة أعمالها مجدي هلال الذي يجسد دوره الفنان إدوارد، والذي كان سابقاً مدير أعمال كاميليا التي تجسد دورها الفنانة نرمين الفقى التي كانت تعتبرها لؤلؤ قدوتها.

تدور أحداث المسلسل فى 40 حلقة، حول رحلة صعود نجمة، عاشت معظم حياتها داخل ملجأ ولكن موهبتها تكمن في صوتها، وقررت الخروج من الملجأ، وتواجه الحياة، وبالفعل كانت الصدفة تنتظرها لتحقيق حلمها ويفتح لها أحمد رزق باب الشهرة، لتنافس أفضل مطربة فى الوقت الحالي وهى كاميليا التى تجسد دورها الفنانة نرمين الفقي.

ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وعبر مى عن سعادتها برد فعل الجمهور حول الحلقات الاولى من المسلسل، حيث وجهت الشكر للجمهور قائلة من خلال حسابها الشخصي على انستجرام، «يارب المسلسل يعجبكوا لأن فريق العمل بذل مجهود كبير في خروج هذا العمل بشكل جيد يليق بالجمهور».