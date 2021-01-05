نقيب المحامين ناعيا رئيس «الناصري»: فارس المحاماة وأحد كبرائها

نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، إلى الأمة العربية وإلى المصريين، والمحامين، سيد عبدالغني أمين صندوق نقابة المحامي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال نقيب المحامين في نعيه: «أنعى إلى الأمة العربية وإلى المصريين والمحامين، رحيل علم من أعلام المحاماة، وفارس من فرسان الوطنية والفداء، الأستاذ الكبير سيد عبدالغني عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام للصندوق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب العربي الناصري».

وأضاف: «ننعى فيه الوطنية الصافية، والإخلاص النادر، والعلم الغزير، وأخلاق الفرسان والنبلاء، خسارتنا فيه فادحة، على المستوى القومي والوطني، والفكري والثقافي، فارسًا من فرسان الكلمة والمحاماة، وكبيرًا من كبرائها، أدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وإيانا وكافة محبيه في مصر والوطن العربي الصبر والعزاء».

وتوفي عبدالغني صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).