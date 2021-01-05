صندوق تحيا مصر.. كلمة السر ومفتاح حل أزمات 2020

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية ليندا عبداللطيف وجومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صندوق تحيا مصر.. كلمة السر ومفتاح حل الأزمات».

صندوق تحيا مصر هو كلمة سر إنجازات 2020

وجاء في التقرير، أنّ صندوق تحيا مصر هو كلمة السر في الكثير من الإنجازات التي تمت في عام 2020 بفضل مشروعاته ومبادراته في عام التحديات والإنجازات منذ بدايته بموجة الطقس السيء والسيول، مرورا بالموجة الأولى والثانية من جائحة فيروس كورونا، وما زالت التحديات مستمرة.

كثف نشاطه بتعزيز شركاته مع الحكومة والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني

وأضاف التقرير، أنّ صندوق تحيا مصر نجح في تكثيف نشاطه عبر تعزيز شركاته مع الحكومة والبنوك والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادراته ذات التأثير المباشر في حياة الآلاف من الأسر الأولي بالرعاية على مستوي الجمهورية، بينها رصد الصندوق 100 مليون جنيه لمجابهة أزمة السيول في بداية عام 2020 وإغاثة المتضررين من أثرها، إضافة لتوزيع 20 ألف بطانية لمواجهة قسوة الشتاء.

مساهمات الصندوق في دعم الفرق الطبية

وتابع التقرير، أنّه في الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا أطلق الصندوق مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» وخصص حساب رقم 037037 لمواجهة الكوارث والأزمات لاستقبال المساهمات والتبرعات لدعم أنشطة المبادرة، وجاءت مساهمات الصندوق في دعم الفرق الطبية حتي الآن بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة و 240 جهاز تنفس صناعي و 16 ألف بدل عزل واقية ومليون كمامة جراحية و 60 ألف كمامة N95 و 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر.

وأشار التقرير، إلى أنّه بخصوص دعم الأسر الأولي بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وصلت قوافل الصندوق منذ بداية الأزمة، لتوزيع المواد الغذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، ونجحت في الوصول إلى 660 ألف أسرة حتى الآن، ووفرت 6600 طن من المواد الغذائية وتم التعاون مع 22 منظمة مجتمع مدني شاركت في توزيع وتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها، ونفذ الصندوق مبادرة «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الإبتدائية، إضافة إلى تدشين مبادرة «كلنا جمبك» في نوفمبر الماضي لتخفيف معاناة مرضي الفشل الكلوي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرة «بالهنا والشفا» التي استهدفت دعم الأسر الأولي بالرعاية والاحتياجات المعيشية الأساسية.

صندوق تحيا مصر سجل 3 ألقاب في جينيس

وسجّل الصندوق 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر تسجيل أكبر قافلة تبرع بالدواجن واقتناص لقب صاحب أكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية وحطم الرقم القياسي السابق لأكبر قافلة من الشاحنات في العالم واقتنص اللقب عبر تنظيم أكبر قافلة شاحنات للتبرع في العالم قوامها 480 شاحنة.

وانهي الصندوق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنازل في القري الأكثر احتياجا وتأسيس مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق، كما أسهم الصندوق في بناء مدن بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وخلال العام الحالي، دعم الصندوق مشروعات بشاير الخير بـ700 مليون جنيه لتوفير سكن كريم لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة في الإسكندرية.