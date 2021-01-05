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بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن منطقتين بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
12:56 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن منطقتين، غرب المحافظة، اليوم الثلاثاء، بسبب كسر مفاجئ في خط المياه رئيسي.

وأفادت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي «الورديان، القباري»، لافتة إلى عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 700 مم بشارع مسجد القباري، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين بطلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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