لخرق الإجراءات الوقائية.. غلق 27 منشأة وتغريم 204 أشخاص في الإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

واستهدفت الحملات، اليوم الثلاثاء، التأكد من ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تغريم 204 أشخاص، 50 جنيها لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020.

وطبقت الغرامات المشار إليها بواقع «80 ببرج العرب، 31 بحي الجمرك، 42 بحي غرب، 15 بحي العامرية أول، 11 بحي العامرية ثان، 18 بحي وسط، 7 بحي المنتزه ثان».

بينما أسفرت الحملات عن تشميع وغلق 27 منشأة «كافيهات ومطاعم ومحال تجارية»، بأحياء وسط والمنتزه ثان وشرق والجمرك، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل كل منشأة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمدخل المنشآت، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم، مع وضع الإرشادات التوعوية، والتاكيد على ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

وأكد «الشريف»، أنه لابد من ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي