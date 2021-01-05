لأول مرة منذ سنوات.. نوة رأس السنة تغيب عن الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، طقسًا مستقرًا منذ أول أيام شهر يناير، ولم تحل نوة عيد الميلاد على المدينة الساحلية كما كان متوقعًا من قبل «الأرصاد الجوية».

ولأول مرة منذ سنوات تأتي احتفالات رأس السنة دون نوة، حيث كانت مدينة الإسكندرية من المدن التي تشهد أمطارا غزيرة ورياح باردة شديدة مع بداية العام الجديد.

ومن المفترض أن تبدأ النوة أول يناير علي أن تلحق بها نوة عيد الميلاد والتي تأتي مع الاحتفالات بعيد الميلاد.

ونوة رأس السنة هى النوة التي تأتي مع بدايه العام الميلادي الجديد، حيث يصاحبه أمطار تستمر لمدة يومين فقط مع هبوب رياح إلا أن التغيرات المناخية تسببت في هدوء الرياح نسبياً مقارنه بالعام الماضي بالإضافة إلي عدم تساقط أمطار.

فيما أعلنت الأرصاد الجوية، توقعاتها باستقرار حالة الطقس خلال الفترة من 5 يناير وحتى 7 الجاري.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المدينة، إنه يتم رصد ومتابعة التوقعات يوميا مع رفع كافة الاستعدادات لاستقبال نوات شهر يناير مشيرا إلى أن نوه عيد الميلاد المنتظره.

وأوضح أن نوة رأس السنة لم تأت وشهدت المدينة طقس هاديء، لافتاً إلى أن الشركة تأهبت للنوات بنشر سيارات الصرف الصحي في الشوارع من أجل تنظيف الشنانيش والمصبات ومنع وجود أي تراكمات بالإضافة إلي رفع كفاءة المحطات وذلك للتأكد من جاهزيتها قبل حلول النوات.