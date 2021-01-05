إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة توشيبا العربي.

وتضم عضوية المجلس كل من المهندس محمد عبد المنعم شركة «أتلانتيك إندستريز ليمتد»، وطارق توفيق شركة القاهرة لمجازر الدواجن، ومحمد حلاوة شركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية، وأحمد السويدي شركة السويدى الكتريك، وعرفات ماجد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، ومحمد السيد شركة كابسي للدهانات، ومحمد الخشن شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة، وعواطف عبد الرحيم شركة الهبة للاستثمار الزراعي، وأحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، عبده عبدالحميد شركة شولح للأثاث.

ونص القرار، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت «جامع»، أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كل الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى أنَّ التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والكويت.