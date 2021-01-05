أسرة قتيل عفش الزوجية: ولاد عم طليقته دبحوه بسبب 4 أطباق مكسورين

«طليقته وولاد عمها دبحوه عشان 4 أطباق مكسورين، ربنا ينتقم منهم كانوا جايين 15 واحد ياخدوا العفش، وقتلوا ابننا غدر قدام عنينا وهربوا»، بتلك الكلمات المؤلمة تحدثت بها أسرة الشاب المقتول في المطرية خلال تسليم عفش الزوجية، بعد أن اتفق مع زوجته على الطلاق بالتراضي، لكنها وأقاربها اعتدوا بالضرب على طليقها، ثم طعنه نجل عمها بسكين في صدره ورقبته، أودى بحياته في الحال، قبل أن يفروا هاربين من مسرح الجريمة.

4 أطباق مكسورين سبب الجريمة

قالت أسرة القتيل، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه لم يكن متعنتًا مع زوجته، واستجاب لطلباتها عندما أصرت على الطلاق هى وأسرتها، بعد جلسة جمعت الطرفين، انتهت بحكم عرفي بأن تأخذ الزوجة محتويات المطبخ والنجف ونصف عفش الشقة وغيره من الأشياء التي اشترتها وقت الزواج، وخلال تحميلها وأقاربها العفش بحسب الاتفاق، حدثت مشاجرة عندما وجدت الزوجة 4 أطباق مكسورين، فانهالت بالسباب والشتائم على طليقها أمام الحضور.

طليقة الشاب بريئة من دمائه

وأضافت أسرة المجني عليه، خلال جلسة التحقيق بالنيابة العامة، أن اثنين من أبناء عم الزوجة، اعتديا بالضرب على طليقها، انتقامًا منه بسبب رده عليها عندما قامت بسبه، إذ شل أحدهما حركته، بينما غرس الآخر السكين في صدره عدة مرات، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات في الحال، وبعدها تمكنت الزوجة وأقاربها من الهروب، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

أفادت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، أن طليقة المجني عليه لم تشترك في جريمة القتل، وأن كل ما فعلته كانت مشادة كلامية مع طليقها بسبب وجود بعض متعلقاتها تالفة، وأن ابني عمها هما اللذين نفذا الجريمة وقتل المجني عليه بالسكين، وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الحادث، فقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.