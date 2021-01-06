مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-1-2021 في مصر

يهتم المسلمون بمواعيد الصلاة الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأداء الصلاة فرض أساسي من فروض الإسلام، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها مواقيت الصلاة بمختلف المحافظات الأربعاء 6 يناير، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب 05:10

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 02:54

أذان المغرب: 05:13

أذان العشاء: 06:36

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب: 05:10

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:56

أذان المغرب: 05:16

أذان العشاء: 06:34

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب: 05:09

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب: 05:16

أذان العشاء: 06:37