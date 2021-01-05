أطباء وتمريض مستشفى «عبور كفر الشيخ» يصلون الجنازة على رئيسة التمريض بعد وفاتها إثر كورونا

أدى أطباء وتمريض مستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، صلاة الجنازة على ميرفت الشوادفي، رئيس التمريض بالمستشفى، قبل قليل، عقب وفاتها متأثرة بفيروس كورونا داخل قسم العزل بنفس المستشفى.

ووقف عددا من الأطباء وطاقم التمريض، في صفوف متراصة، لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة على زميلتهم، بعد عجزهم عن إنقاذها وخطفها كورونا من بينهم.

وأكدت عتاب محمد، ممرضة، إن الفقيدة كانت صديقة ومحبوبة للجميع، فلم يسمع أحدا منها يوماً أي شئ سوى الدعم لكل من حولها، فضلاً عن إخلاصها في العمل، مشيرة إلى انها رفضت مغادرة المستشفى بعد إصابتها، قائلة:« نفسي أموت في مكاني اللي اشتغلت فيه».

أضافت الممرضة: «وفاة ميس ميرفت، أثرت فينا جداً، ومش قادرين ولا عارفين هنعمل أيه من غيرها، كانت بتدعمنا وكانت اخت وصديقة لينا كلنا، وبتحفزنا دايماً على الشغل».

وتقدم صفوف الأطباء والتمريض، الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، وجرى تسليم الجثمان لأهلها بسيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات وفاة كورونا لدفنها، بحي سخا بمركز كفر الشيخ.

وفي سياق متصل توفي الدكتور أسامة ابو زيد، المدرس في كلية الحاسبات والمعلومات ، ونعاه زملائه بكلمات مؤثرة.

وتوفيت ميرفت الشوادفي، رئيس التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، إن رئيسة التمريض، اصيبت بالفيروس منذ أيام وجرى حجزها بقسم العزل بنفس المستشفى وتوفيت اليوم الثلاثاء.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، 20 حالة إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، اليوم الثلاثاء، في 6 مستشفيات داخل المحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr.