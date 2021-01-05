كفر الشيخ تسجل 20 حالة إصابة و4 وفيات بكورونا  

سجلت محافظة كفر الشيخ، 20 حالة إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، اليوم الثلاثاء، في 6 مستشفيات داخل المحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن الحالات موزعة على مستشفى الحامول المركزي الذي سجل 7 حالات إصابة بكورونا، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، 3 حالات، وحالتي إصابة بمركز الكبد ومستشفى دسوق العام، ومستشفى صدر كفر الشيخ، بينما استقبل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي 4حالات جديدة.

وأضاف المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبتت إيجابية عيناتهم وفقا لتحليل pcr وحرى التعامل معهم بالبروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات العزل.

وأشار إلى أن المحافظة سجلت 4 وفيات جديدة بمستشفييّ عزل بلطيم وسيدي غازي، وقسم العزل بالمستشفى الجامعي،.

كانت كفر الشيخ، سجلت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس ، في 7 مستشفيات داخل المحافظة، بالإضافة إلى5 حالات أجريت مسحاتهم داخل معمل فيروسات الزعفران، طبقًا لنتائج تحاليل pcr.

ووفق مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فأن الحالات موزعة على مستشفي حميات دسوق 4 حالات إصابة، فيما سجل مستشفي كفر الشيخ العام 3 حالات إصابة بكورونا، وسجل مستشفي العبور للتأمين الصحي حالتي إصابة بكورونا، وسجل مستشفي قلين المركزي حالتي إصابة، ومستشفى صدر كفر الشيخ حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفي سيدي سالم المركزي حالة إصابة، فيما سجل مستشفي حميات كفر الشيخ حالة إصابة بكورونا.

وأضاف المصدر أن معمل فيروسات الزعفران المخصص لأخذ عينات تحاليل pcr للمسافرين بالخارج سجل 5 حالات إصابة بكورونا، ليصبح إجمالي ما سجلته محافظة كفر الشيخ اليوم 19 حالة إصابة بكورونا.