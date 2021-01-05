  محافظ سوهاج وكيلا لفتاة يتيمة في عقد قرانها

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في عقد قران فتاة يتيمة، كوكيل عنها بمقر «الجمعية النسائية لتحسين الصحة» بسوهاج، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس، ابنة الجمعية.

من جانبها قدمت عبلة الهواري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه رب الأسرة السوهاجية .

وفي دعابة منه، حذر المحافظ، العريس عقب عقد القران، من إغضاب العروس، مؤكدا له أنه لن يسمح بذلك، وعليه أن يعاملها بالحسنى، متمنيا لهما حياة سعيدة.

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج لـ«الوطن»، إنه يشعر بالسعادة عندما يكون وكيلا لفتاة يتيمة، وأن الايتام لم يختاروا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، وعلينا أن نكون بجوارهم في كل المناسبات، وأن نساهم في رسم البهجة علي وجوههم، مؤكدا أنه لن يتوان عن الذهاب الي أي قرية في المحافظة ليكون وكيلا عن الفتيات اليتيمات في عقد قرانهم.

جدير بالذكر أن محافظ سوهاج، حضر في شهر مايو من العام الماضي عقد قران فتاة يتيمة في الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وكان المحافظ وكيلا عن العروس.

يذكر أن الجمعية النسائية لتحسين الصحة هي إحدى الجمعيات الأهلية بسوهاج، تخدم نطاقا واسعا من المراكز والقرى وتهدف لتنمية المجتمعات المحلية المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، وصحيا وتعليميا، وخاصة المرأة والطفل، وتضم الجمعية مؤٔسسة إيوائية للفتيات ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة وتقوم الجمعية بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة.