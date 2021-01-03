محافظ سوهاج يكرم مدير مكتبه لاختياره المدير المثالي للعام الثاني

كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم، مدير عام قطاع مكتب المحافظ، لاختياره المدير المثالي لعام 2020م عن محافظة سوهاج، بحضور اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، رئيس لجنة الاختيار، وأعضاء اللجنة، وعدد من مديري الإدارات والعاملين بالديوان العام.

وعبر عبد الهادي، عن سعادته باختياره المدير المثالي لمحافظة سوهاج للعام الثاني على التوالي، موجها الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم، وللزملاء بمكتب المحافظ والعاملين بالإدارات الأخرى على التعاون المثمر، والعمل دائما بروح الفريق الواحد.

يذكر أن ديوان محافظة سوهاج ينظم كل عام مسابقة لاختيار المدير المثالي، والموظف المثالي، والإدارة المثالية، وذلك تشجيعا للعاملين على التفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

وعين الدكتور محمد عبد الهادي، مدير لمكتب المحافظ في نوفمبر عام 2018 اثناء عمل الدكتور احمد الانصاري محافظا للإقليم، واستمر في عمله بعد ان تم تعيين اللواء طارق الفقي محافظا جديد، نظرا لما لمسه المحافظ من تفانيه في العمل.

وتقلد عبد الهادي عددا من المناصب، منها نائب مدير مرفق الإسعاف، ومن قبلها عمل مديرا لمستشفي دارالسلام المركزي، وتمكن في فترة وجيزة من عمل نقله في المستشفى وتشغيل كامل الأقسام بها، وتوفير كافة المستلزمات الطبية وعمل تطوير للمستشفي بتبرعات من الأهالي.

وساهم عبد الهادي في المشاركة في العديد من الدورات التدريبة التي يتم تنظيمها في الجامعة ومختلف مدارس المحافظة، والتي تهدف الي توعية المواطنين بالإسعافات الأولية.

ويتمتع عبد الهادي، بسمعة جيدة بين أبناء المحافظة نظرا لقربه من المواطنين والمساعدة في حل مشاكلهم، وتواصله معهم بشكل دائم.

يذكر ان عبد الهادي، تم اختياره أيضا العام الماضي كأفضل مدير مثالي في المحافظة.