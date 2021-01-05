للحد من التكدس.. تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات في دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى تخصيص ثلاث مدارس لصرف المعاشات للحد من تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد، وأصدرت تعليمات مشددة، اليوم، بتنظيم عملية صرف المعاشات خاصة بعد ملاحظة وجود تجمعات للمواطنين أمام المكاتب البريدية، حيث تم التنسيق مع هيئة البريد لوضع آلية محددة لتنظيم دخول المواطنين.

و أضافت «المحافظ»، أنه تم تخصيص ثلاث مدارس لتخفيف الضغط عن المراكز البريدية، و الحد من تجمع المواطنين أمامها، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط ، إذ تم فتح مدارس «دمياط الإعدادية بنين، مدرسة الحديثة الابتدائية بمدينة كفر البطيخ، ومدرسة تفتيش كفر سعد الابتدائية».

وجرى تجهيز المدارس بأماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد تم مراعاة توزيعها وفقا لمعايير التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والوقائية تيسيرا على المواطنين وحفاظًا على صحتهم.

و كانت محافظ دمياط نظمت زيارة مفاجئة لمركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط أول أمس الأحد، بعد ملاحظتها وجود تجمعات كبيرة للمواطنين أمام المركز، إذ وجهت المحافظ خلال الزيارة تعليمات مشددة بالوقوف على المشكلات التى أدت إلى ذلك و تنظيم عملية صرف المعاشات و منع أية تجمعات للمواطنين.

و في سياق متصل أجرت منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة دمياط رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل و محمد رزق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

واستهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد الأعمال الجارية بإمتداد شارع صلاح سالم بما يتضمنه من رصف الطريق الرئيسى و الشوارع المتفرعة منه وإنشاء أرصفة جانبية و بالوعات صرف مياه الأمطار وأيضاً تدبيش جانبى الطريق.

وفى هذا الصدد وجهت المحافظ تعليماتها بإستكمال تلك العمليات بالشوارع التى تم إدراجها ضمن المشروع ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الهندسية والفنية لفتح محور جديد طبقاً للمخطط الاستراتيجى لمدينة دمياط ، وذلك بعد مراجعة جميع أعمال المرافق، مؤكدة على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال.