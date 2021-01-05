تسونامي سلالة كورونا الجديدة تجتاح العالم.. والصين 33 إصابة فقط

اجتاحت موجة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد العالم، اليوم، أشبه بفيضانات من الإصابات بالفيروس المستجد، وظهر أثر ذلك على عدة دول أوروبية، حيث قررت بريطانيا حظر تسليم وتوصيل المشروبات الكحولية حتى منتصف فبراير المقبل، بعد أن قامت حكومة بوريس جونسون بفرض إجراءات إغلاق جديدة لاحتواء تفشي الفيروس.

بريطانيا تواجه أعلى إصابة يومية بحظر الكحليات.. ووفيات ألمانيا تقترب من ألف في 24 ساعة

وفي الصين، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس وهو نفس عدد اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن 16 حالة من الحالات الجديدة لوافدين من الخارج.

كما سجلت روسيا، 24 ألف و246 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بالإضافة لوفاة 518 شخصا.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن 518 شخصا توفوا بكورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 482 في إحصائية أمس، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 59506 من مجموع 3 ملايين 284384 حالة إصابة منذ بداية تفشي الوباء،

وفي الولايات المتحدة، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، معربا عن مخاوفه بشأن القدرة الاستيعابية لمستشفيات الولاية.

وأجرت نيويورك 5 آلاف اختبار للكشف عن السلالة الجديدة، وعثرت إلى الآن على حالة واحدة، وفقا لكومو، الذي رأى أن ارتفاع نسبة إشغال المستشفيات قد تسبب بإغلاق مجدد للاقتصاد المحلي، وتضررت نيويورك بالذات بشدة منذ انتشار الجائحة في الولايات المتحدة، وإلى الآن تحتل المرتبة الأولى في معدل الوفيات بالمرض، إذ سجلت 38 ألفا و575 حالة وفاة حتى أمس الأول، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

ورصدت الهند، 20 حالة إصابة جديدة بالسلالة الجديدة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا لأشخاص عائدين من المملكة المتحدة.

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة إلى 58 حالة، كما أصدرت الدولة اللبنانية قرارًا بالإغلاق العام في كافة أنحاء البلاد، مع فرض حظر التجول حتى أول شهر فبراير المقبل، وذلك في سبيل وقف تفشي وباء كورونا.