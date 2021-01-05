فيديو.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية

انطلقت أعمال القمة الخليجية الـ41 بمحافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية ،وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وترأس الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى القمة الخليجية في العلا ،وأعلن تسمية القمة الخليجية الحالية بـ قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ،قائلا نفتقد السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد أمير الكويت