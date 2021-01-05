فيديو.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية
كتب:
سحر المكاوى
02:08 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
ولى العهد السعودى يستقبل المشاركين بالقمة الخليجية
انطلقت أعمال القمة الخليجية الـ41 بمحافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية ،وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.
مباشر من #العربية انطلاق #القمة_الخليجية الـ 41 في العلا #القمة_الخليجية_في_العلا#العلا#السعودية— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 5, 2021
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وترأس الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى القمة الخليجية في العلا ،وأعلن تسمية القمة الخليجية الحالية بـ قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ،قائلا نفتقد السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد أمير الكويت