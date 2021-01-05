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فيديو.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية

كتب:

سحر المكاوى
02:08 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
ولى العهد السعودى يستقبل المشاركين بالقمة الخليجية

ولى العهد السعودى يستقبل المشاركين بالقمة الخليجية

انطلقت أعمال القمة الخليجية الـ41  بمحافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية ،وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وترأس الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى   القمة الخليجية في العلا ،وأعلن  تسمية القمة الخليجية الحالية بـ قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ،قائلا  نفتقد السلطان قابوس  والشيخ صباح الأحمد  أمير الكويت

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