إنشاء شبكة غازات بمستشفى «فوه» ومتابعة مصنع تعبئة الأكسجين بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء شبكة غازات متكاملة بمستشفى فوه المركزي، كما تابع وصول تانك الاكسجين، ليلة أمس، وجاري تركيبه، من قبل جهاز الخدمة الوطنية.

وأكد الدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزي، في تصريح، اليوم، إنه تم الانتهاء من 90% من الشبكة، وجاري ربطها، مشيراً إلى أن أسطوانات الأكسجين متوفرة بالمستشفى، ولا يوجد لدينا عجز بها.

من جانبه أكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تابع مصنع تعبئة إسطوانات الأكسجين بالمدينة الصناعية بمركز ومدينة بلطيم، الذى يعمل بكامل طاقته الإنتاجية والاستيعابية لسد الحاجة لمواجهة فيروس كورونا، مكلفاً ببذل المزيد من العمل ومد ساعات عمل إضافية، وخصوصاً فى الفترة الراهنة، وتذليل كافة العقبات أمام خط الإنتاج لتوفير كافة الاحتياجات.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا تقديم كافة أوجة الدعم لتوفير احتياجات المستشفيات، وحفاظاً على أرواح المرضي، وذلك يأتي في إطار دعم محافظة كفرالشيخ المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصاً علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة بضرورة رفع درجه الوعى والالتزام بالاجراءات الاحترازية لتخطى هذه الجائحة.

وفي سياق مختلف، سلم محافظ كفرالشيخ، 8 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح أنه تم تسليم 8 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 4 عقود بمراكز " مطوبس، الحامول، دسوق "، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف أن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 652 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين،.