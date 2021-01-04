تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في كفر الشيخ بينهم طبيبان

كشفت مصادر طبية في مديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن إصابة اثنين من الأطباء العاملين بمستشفيات سيدي سالم المركزي ودسوق العام، بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت المديرية إصابة الطبيبة «م. ر.»، بمستشفى سيدي سالم المركزي، حيث ظهرت عليها أعراض المرض، وأثبت تحليل (PCR) إصابتها بالفيروس، بينما أصيب طبيب بمستشفى دسوق العام، لكنه في إجازة حالياً نظراً لعمله بالخارج، حيث جرى عزله منزلياً لاستقرار حالته.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، 29 حالة إصابة بفيروس كورونا، من ضمنها 24 حالة في 7 مستشفيات بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 5 حالات أجريت مسحاتهم داخل معمل فيروسات "الزعفران"، طبقاً لنتائج التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس المستجد.

ووفق مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية، فإن الحالات الجديدة موزعة بواقع 4 حالات في مستشفى حميات دسوق، فيما سجل مستشفى كفر الشيخ العام 3 حالات، وسجل مستشفى العبور للتأمين الصحي حالتي إصابة، بينما سجل مستشفى قلين المركزي حالتي إصابة، وسجل مستشفى صدر كفر الشيخ حالة وحيدة، وكذلك مستشفى سيدي سالم المركزي مسجلاً حالة إصابة واحدة، ومستشفى حميات كفر الشيخ، حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن معمل فيروسات "الزعفران"، المخصص لأخذ عينات تحاليل (PCR) للمسافرين بالخارج، سجل 5 حالات إصابة بكورونا، ليصبح إجمالي ما سجلته محافظة كفر الشيخ اليوم، 29 حالة إصابة جديدة.

وجرى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية نتائجها، وفق البروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي، أو النقل لمستشفيات العزل الصحي بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ.

وفي الغضون، سجلت المحافظة 5 وفيات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، بينهم أستاذة جامعية، وهي الدكتورة رحاب سامي، مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، والتي تعد ثاني عضو هيئة تدريس بالكلية، بعد الدكتور السيد خضير، وثالث عضو في الجامعة، بعد وفاة الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة، كما توفيت زوجة أحد الأطباء متأثرة بإصابتها بالفيروس.