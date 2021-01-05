الأرصاد الجوية: الأمطار منعدمة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية مستمرة معنا طوال فترة الاستقرار الواضح في الأحوال الجوية حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل، مشيرًا إلى أن الأجواء مستقرة بشكل كبير والأمطار تكاد تكون منعدمة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

طقس معتدل على معظم محافظات الجمهورية

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الطقس معتدل ويميل للدفء أحياناً على معظم محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، بالإضافة للهدوء الكامل في سرعات الرياح وكل هذه العوامل تؤدي لتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب خاصة مع توافر الرطوبة التي تصل أحياناً إلى 100%، وذلك وفقاً للتحذير التي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي تم تداوله وإرساله إلى الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار التي بدورها ومع انخفاض الرؤية تسببت في غلق العديد من الطرق ومحاور الجمهورية.

رطوبة متزايدة تصل أحياناً إلى 100%

وتابع، أن كل المحاور والطرق السريعة المؤدية إلى محافظات شمال البلاد سواء السواحل الشمالية، مدن القناة، محافظات الوجه البحري، القاهرة، محافظات شمال الصعيد، ووسط سيناء، الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية تتأثر بكميات رطوبة متزايدة وتصل أحياناً إلى 100% والتي تتسبب في تكون الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد الضباب، وأن معظم الطرق والمحاور التي تم غلقها اليوم قريبة من هذه المناطق.