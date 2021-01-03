حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الاثنين 4-1-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، فإنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدًا، فهي انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن تساقط الأمطار الخفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 20 11

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 14

مطروح 21 08

السلوم 20 09

سيوة 20 06

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 20 12

نخل 20 04

نويبع 24 18

طابا 22 13

كاترين 20 03

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 09

بني سويف 21 09

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 11

إدفو 26 11

أبوسمبل 25 11

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 26 18

أبورماد 25 17

حلايب 24 19

رأس حدرية 25 18