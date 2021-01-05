ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي.. إجراءات كورونا تسيطر على القمة الخليجية

أظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» اتباع القادة المشاركين في القمة الخليجية 41 في مدينة العلا إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وارتدى القادة المشاركين في القمة الخليجية، وأعضاء الوفود المرافقة لهم «كمامات»، كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء وضمان سلامة الجميع.

كما امتنع القادة المشاركين عن المصافحة باليد، إذ أظهرت الصور قيام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتوجيه التحية للقادة لدى وصولهم مع مراعاة التباعد الجسدي ضمن الإجراءات الوقائية.

وأظهر اجتماع القمة حرص القادة على التباعد الاجتماعي خلال جلسوهم على مائدة القمة، إذ جلس القادة وأعضاء الوفود المشاركين على مسافات كبيرة، مع تخفيض عدد الحاضرين في القمة.

وارتدى القادة وأعضاء الوفود خلال جلوسهم على مائدة القمة، الكمامات في مشهد يعكس الحرص الشديد بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ووضع المنظمون للقمة مطهرات للأيدي وذلك ضمن إجراءات الوقاية المتبعة.

وترأس فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وفد سلطنة عمان إلى القمة الخليجية التي تُعقد في السعودية .

ووصل آل سعيد نيابة عن السلطان هيثم بن طارق الذي تعد هذه أول قمة له بعد توليه الحكم خلفا للسلطان قابوس الذي توفي في العام الماضي. ولم تذكر الوكالة العمانية سر غياب السلطان هيثم.

ووصل ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية نيابة عن الملك حمد بن عيسى كي يترأس وفد بلاده لمؤتمر قادة دول مجلس التعاون.

فيما ترأس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد نيابة عن الرئيس خليفة بن زايد الذي غاب عن المشهد منذ سنوات لدواعي صحية.

ويشارك أمير الكويت نواف الأحمد الجابر للمرة الأولى بعد توليه الحكم خلفا لشقيقه الراحل صباح الأحمد الجابر الذي قاد جهود الوسطة لحل أزمة المقاطعة مع قطر منذ عام 2017.

وأعلنت قطر أن أمير البلاد تميم بن حمد سوف يصل السعودية للمرة الأولى منذ عام 2017 للمشاركة في القمة المنعقد بالعلا، وذلك بعدما قررت الرياض فتح الأجواء أمام الطائرات القطرية.