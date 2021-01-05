أديب: دول الرباعي يرحبون بلم الشمل العربي.. بس كلهم لديهم كلمة «ولكن»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموقف المصري والإماراتي من ملف المصالحة مع قطر، كان واضحا تمامًا بأنهما مع التعاون العربي وألا يكون هناك مشكلات بين الدول العربية والخليجية، ولكن، «كل الدول عندها كلمة (ولكن)، فهم يستفسرون عن ماذا ستقدم قطر من أجل أن تقدم هذه الدول على المصالحة، غدًا قد يتضح الأمر أكثر».

«الجزيرة» كفت يدها عن السعودية.. ولم تكف يدها عن مصر

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، أنه لاحظ توجهات قناة الجزيرة القطرية الجديدة، فرأى أن القناة كفت يدها عن المملكة العربية السعودية اليوم لكنها لم تكف يدها عن مصر، «طب هتكف عننا أمتى وإزاي وموقفها من الإمارات، محدش يعرف، من المبكر أن يتوقع أحد الإجابات على هذه الأسئلة».

مصر لا تريد فرقة أو صراعات لأن المنطقة مليئة بالصراعات

وأوضح الإعلامي، أن مصر لا تريد فرقة أو صراعات لأن المنطقة مليئة بالصراعات، وبالتالي ستكون قمة العلا تاريخية بالفعل، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما كان يقدر ويدعم الجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، وكذلك الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية.

وأشار إلى أن السيسي أكد ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

هناك علامات استفهام كبيرة حول المصالحة مع قطر

وتابع: «موقف مصر واضح وتم تكراره مرارًا وتكرارًا هل الأشياء اللي أدت لقطع العلاقات في 2017 نفس المشاكل موجودة الآن هل هتختفي لا أحد يعلم، هل هتلتزم قطر في الشهور والايام القادمة بنوايا طيبة وحسن جوار لا أحد يعلم فيه علامات استفهام كبيرة لكن حابب تعرفوا ماذا يحدث».