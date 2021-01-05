15 معلومة عن أول كلية للنانو تكنولوجي بالشرق الأوسط: قاطرة الاقتصاد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، قرب بدء الدراسة بأول كلية لعلوم النانو تكنولوجي بالشرق الأوسط، مؤكداً أن الجامعة نجحت خلال الـ3 سنوات الماضية، في إنشاء وتطوير العديد من المراكز والوحدات البحثية والتعليمية والخدمية بالجامعة بما يتماشى مع أحدث المواصفات العالمية، فضلا عن تطوير 55 معملا ومركزا من بينها 3 مراكز هي الأولى على مستوى العالم.

أبرز المعلومات عن أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط

- ستكون خطوة مهمة في المساهمة لتحويل جامعة القاهرة لواحدة من جامعات الجيل الثالث.

- جرى توقيع اتفاقية تعاون علمى مع جامعة هيروشيما، لإنشاء درجة علمية مزدوجة لمنح البكالوريوس فى مجال تكنولوجيا النانو.

- تعد تكنولوجيا النانو هي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الناشئة الواعدة والتي من المنتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية.

- ستكون تقنية النانو تكنولوجي قاطرة للاقتصاد العالمي.

- ستعتمد الكلية على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بالكامل لتشغيل أجهزتها.

- ستحتوي على عدد من التطبيقات المؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة.

- نظام الدراسة سيكون ببرامج الساعات المعتمدة.

- سيكون للكلية العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء.

- سيكون لها دور في المجالات الطبية، وتصنيع الدواء، والصيدلانية، وعلاج الأسنان، وكذلك تصنيع قطع الغيار الآدمية البديلة.

- سيكون لها إسهامات في إيجاد حلول لمشكلات البيئة والماء والتربة الزراعية والهواء وغيرها.

- ستتخصص الكلية في تقنيات هندسة النانو في الطاقة الشمسية وكذلك ترميم الآثار، والدبلومة المهنية في الطاقة الشمسية.

- ستسهم الكلية في خريطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

- أنشأت الجامعة أول مركز رعاية للموهوبين، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات.

- إنشاء مركز تدريب التعامل الأخلاقي مع الحيوانات كوحدة ذات طابع خاص.

- إنشاء وحدة للتصنيف الدولي، ومجمع المعامل الافتراضي.