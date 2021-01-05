ضبط 3 أطنان دقيق مجهول المصدر في المنيا

ضبطت مديرية التموين بالمنيا 3 أطنان دقيق مجهول المصدر خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة، منها 53 مخالفة تموينية للمخابز البلدية تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات»، بالإضافة لضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين «محال تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينيين – قضايا تموينية أخرى متنوعة».

ووجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق لأحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المعروضات من الخدمات على المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات على كافة القطاعات الخدمية، والعمل على رصد المخالفات والتحفظ على المضبوطات ومتابعة الحالة العامة بالأسواق، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت مديرية التموين بالمنيا قد تمكنت بالتعاون مع الجهات الرقابية من تحرير 22 الف و769 مخالفة خلال عام 2020، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التي نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ولرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض محافظ المنيا الجهود التي بذلتها المديرية على مدار عام 2020 ، ففي مجال النظم والمعلومات ، تم تطوير 16 مركز خدمة تموينية على مستوى المحافظة وتزويد مراكز الخدمة التموينية بـ43 جهاز حاسب آلي لرفع كفاءة العمل بالمكاتب وتطبيق منظومة التحول الرقمي، واستخراج 9 الاف رقم سرى للبطاقات التموينية، والرد على 2500 شكوى واردة من بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.