وصول جثمان سيد عبدالغني مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان الراحل سيد عبدالغني رئيس الحزب العربي الناصري، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأمين صندوق نقابة المحامين، بمسجد السيدة نفيسة، حيث ينتظر الحضور صلاة العصر لتأدية صلاة الجنازة بعدها وعلى رأس الحضور شقيقه النائب محمد عبدالغني.

والتزم الحضور الذين لم يتجاوز عددهم العشرات بارتداء الكمامات وذلك حفاظًا على الإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا.

وتوفي الراحل صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -9»، بعد عدة أيام من احتجازه بمستشفى قصر العيني الفرنساوي إثر مضافعة الأعراض وبعد أسابيع من وفاة شقيقة الأصغر.

ولم يكن الراحل سيد عبدالغني، هو أول مصابي كورونا بعائلته، حيث سبقه 11 أخرين من عائلة الفقيد أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي شقيقه أشرف عبدالغني، ولا تزال زوجته محتجزة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، أما شقيقه النائب محمد عبدالغني، فتماثل للشفاء من الفيروس بعد إصابته.

ونعى النائب محمد عبدالغني، شقيقه سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، الذي توفي متأثرًا بإصابته بكورونا قبل عدة أيام، وتعافى بعد أن خضع للعلاج، مؤكّدًا أنَّه لن يُقام عزاء بسبب الظروف الحالية للفيروس اللعين.