تفاصيل وفاة رئيس «الناصري» بكورونا: شقيقه مات قبل يومين وزوجته مصابة

كشف محمود العسقلاني، أمين الإعلام في الحزب الناصري، عن كواليس وفاة سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19» في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد نقله للمستشفى قبل عدة أيام، إثر تضاعف أعراض إصابته بالفيروس.

زوجته محجوزة وشقيقه توفي وآخر تعافى من الفيروس

وأضاف العسقلاني، لـ«الوطن»، أنّ هناك 11 فردا من عائلة الفقيد أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي شقيقه أشرف عبدالغني، ولا تزال زوجته محتجزة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، أما شقيقه النائب محمد عبدالغني، فتماثل للشفاء من الفيروس بعد إصابته.

وأوضح أمين الإعلام بالحزب، أنّهم أجروا حملة تعقيم وتطهير في مقر الحزب فور الإبلاغ عن الإصابات، وفيما يخص صلاة الجنازة أوضح العسقلاني، أنّه لم يحدد مكان الجنازة حتى الآن.

تعافي النائب محمد عبدالغني من كورونا

كان النائب محمد عبدالغني، شقيق الراحب سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، أصيب بكورونا قبل عدة أيام، وتعافى بعد أن خضع للعلاج.

رئيس حزب العدل يعلن وفاة سيد عبدالغني

وكان النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك»: «البقاء لله في الفقيد الكبير والصديق العزيز الأستاذ سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان».

وأعلن الحزب الناصري تعقيم مقراته، مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية من غسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي.