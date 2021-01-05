عاجل.. وفاة رئيس الحزب الناصري متأثرا بفيروس كورونا

توفي سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الناصري، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك»: «البقاء لله في الفقيد الكبير والصديق العزيز الأستاذ سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.. اسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان».