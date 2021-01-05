«تميم» في القمة الخليجية دون إلقاء كلمة أو مقابلة الملك سلمان

في غياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت اليوم أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا.

وترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بجسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية دون أن تذكر أي تفاصيل عن سر غياب الملك.

وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وصولهم مركز مرايا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد التقطت الصور التذكارية قبيل بدء القمة بحضور أمير دولة قطر تميم بن حمد ونظيره الكويتي نواف الأحمد الجابر ورئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد مملكة البحرين ونائب رئيس وزراء سلطنة عُمان.

وحضر القمة وزير الخارجية سامح شكري وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وأمين عام جامعة الدول العربية.

وألقى ولي العهد السعودي وأمير الكويت كلمتين فقط، فيما ثم أعلن رئيس الجلسة التوقيع على البيان الختامي دون أي اعتراض من الدول الحاضرة.

وأعرب أمير الكويت في كلمته «عن شكره الجزيل لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولحكومة وشعب المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد والتنظيم المتميز لهذه القمة، مشيدًا بحرص الإخوة كافة على عقد هذا اللقاء لنتمكن معا من دعم عملنا الخليجي والعربي المشترك والحفاظ على مكاسبنا وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من آمال وطموحات».

وأعلن ولي العهد السعودي أن الجلسة الثانية للقمة الخليجية ستكون مغلقة بعدها يتم إقرار البيان الختامي ويعلن رئيس الاجتماع اختتام الجلسة واختتام أعمال القمة ثم عقد المؤتمر الصحفي من قبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.