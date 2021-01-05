فيلم «ريما» يتفوق على «حظر تجوال» فى الإيراد اليومي بدور العرض

حقق فيلم «ريما» أمس، إيرادات وصلت إلى 40 ألف جنيه، والعمل يدور في إطار تشويقي رعب اجتماعي، وحصل علي إشادات من الجميع، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «حظر تجوال» للفنانة إلهام شاهين إيرادات وصلت إلى 19 ألف جنيه ، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة، رغم أنه تم طرحه مؤخراً بدور العرض.

بينما احتل فيلم «الخطة العايمة» المرتبة الثانية، وحقق مايقرب من 28 ألف جنيه بدور العرض، تدور أحداث الفيلم، حول كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق، وهو من بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

حقق فيلم «الصندوق الأسود» للفنانة منى زكي، 27 ألف جنيه إيرادات، والعمل يدور في إطار تشويقي حول عصابة تحاول السطور على منزل صاحبته حامل، وتتعرض لعدد من المواقف .

ولم يلقي فيلم «صابر وراضي» للفنان أحمد آدم النجاح المطلوب ولكنه حقق مايقرب من 22 ألف جنيه، وهو عمل كوميدي اجتماعي.

وحقق فيلم «زنزالة 7» ما يقرب 4 الآف للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسي.

هناك 9 أفلام بدور العرض يتفاوت عليهم الجميع من أجل الاستمتاع برأس السنة خلال السينمات، مع الاحتفاظ بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتخصيص 50% فقط من تشغيل القاعات.