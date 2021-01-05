ربة منزل تدعي اختطافها لمساومة زوجها على مبلغ مالي: عليا ديون

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، حقيقة اختطاف ربة منزل وابنتها في الدقهلية، إذ تبين من تحريات المباحث، أن الزوجة اختلقت واقعة اختطافها لمساومة زوجها على مبلغ مالي، حتى تتمكن من سداد ديونها، التي تورطت فيها بعد حصولها على مبالغ مالية من صديقتيها، بزعم استثمارها لهما، لكنها فشلت في الوفاء بوعودها، فلجأت إلى خديعة زوجها، بأنها تعرضت للاختطاف.

بلاغ باختطاف ربة منزل ونجلتها

وأوضح قطاع الأمن العام، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ إلى مركز شرطة طلخا، بمديرية أمن الدقهلية، من موظف عمره 52 سنة، مقيم في دائرة المركز، يفيد بغياب زوجته ربة منزل عمرها 40 سنة، عن مسكنهما وبرفقتها ابنتهما 4 سنوات.

وقال الموظف إنه تلقى رسالة من زوجته، على تطبيق «واتساب» تتضمن استقلالها توكتوك، رفقة سيدتان ورجل، وقيامهم باصطحابها كرها عنها، إلى أحد المخازن، لا تعرف مكانه، ثم أغلق هاتفها المحمو.

المتهمة اختلقت واقعة اخطافها

خلال عدة ساعات من أعمال الفحص، نجح الأمن العام في تحديد مكان اختفاء السيدة وكريمتها، وتبين أنها كانت تقيم طرف إحدى صديقاتها بمدينة طلخا، وبسؤالها عللت سبب غيابها لسابقة تحصلها من إحدى جيرانها على مبلغ مالي على سبيل الاستدانة، ومن أخرى على مبلغ مالي بزعم توظيفها دون علم زوجها.

وأوضحت ربة المنزل، أنها لم تستطع أن تفي بسداد تلك المبالغ، فاختلقت الواقعة لإيهام زوجها، بأنها مختطفة لمساومته من خلال أحد الأشخاص على مبلغ مالي، لتتمكن من سداد ديونها.

ألقت المباحث القبض على السيدة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة، التي نسبت إليها تهمة اختلاق واقعة اختطافها، بهدف استثمارها ماديا للحصول من زوجها على مبالغ مالية، زاعمة أنها تعرضت لخسائر كبيرة، ولم تتمكن من الوفاء بسداد الأرباح أو حتى رد أصل المبلغ.