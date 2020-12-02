الأمن العام يتوصل للغز العثور على جثة في حظيرة بالفيوم

كشف قطاع الأمن العام، لغز العثور على جثة عامل في حظيرة مواشي في قرية بندر سنورس بالفيوم، وقد دهسته أقدام الماشية ومهشم الرأس.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، حيث هشم رأس المجني عليه بحجر وسرق ماشيته.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تسلل إلى حظيرة المجني عليه ووجده نائما فهشم رأسه بحجر لكنه لم يتمكن من إخراج الماشية، فتوجه إلى موقف السيارات واستأجر سيارة وعاد بها إلى الحظيرة ثم نقل المواشي عليها.

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز سنورس الفيوم من عامل، 30 سنة، ومقيم بندر سنورس بعثوره على جثة شقيقه، 33 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية داخل حظيرة الماشية الخاصة بهما دائرة المركز، وسرقة 3 رؤوس ماشية، وما تبين من وجود جثة المجني عليه داخل الحظيرة.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط مباحث الفيوم، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بشارع 6 أكتوبر - بندر سنورس، باستهدافه أمكن ضبطه اعترف المتهم بدلوفه للحظيرة من خلال تسلق السور الخارجي لها حيث وجد المجني عليه نائماً فاعتدى عليه بعصا وقطعة حديدية كانوا بحوزته وكذا قطعة حجر كانت بجوار المجني عليه حتى تأكد من وفاته.

وقال المتهم إنه عقب ذلك حاول الخروج مترجلاً بـ 3 رؤوس ماشية إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فاستقل دراجة بخارية ملك المجني عليه واتجه لأحد مواقف السيارات، حيث اتفق مع قائد سيارة ربع نقل على نقل الماشية مقابل 150 جنيها، واصطحبه للحظيرة ونقل الماشية لسوق الماشية بطامية وتصرف فيها بالبيع.