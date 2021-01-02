«الأمن العام» يكشف لغز جريمتي قتل تاجر وسائق بـ«الدقهلية والشرقية»

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، لغز العثور على جثتين، واحدة لتاجر بمركز نبروه بالدقهلية، والأخرى لسائق توك توك بمركز ههيا بالشرقية.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم بقتل تاجر الدقهلية، حيث تبين من التحريات والتحقيقات، أن منفذ الجريمة صديقه، الذى تخلص منه بسبب خلافات مالية بينهما.

وذكرت تحريات المباحث، أن بداية الواقعة ورود بلاغ لمركز شرطة «نبروه» من ربة منزل (25 عاماً) مقيمة بدائرة المركز بغياب زوجها تاجر ماشية (35 عاماً) عقب خروجه من مسكنهما وبحوزته مبلغ مالى لشراء بعض رؤوس الماشية، والعثور فى وقت لاحق على جُثته داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية وبحوزته هاتفه المحمول «مُهشم».

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ماشية مُقيماً بذات القرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.

وقرر المتهم أنه نظراً لكونه مديناً للمجنى عليه بمبلغ مالى قيمة شراء ماشية منه، ومطالبة المجنى عليه المُستمرة له بسداده عقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، مضيفاً أنه حال وجود المجنى عليه برفقته بحظيرته باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالى كان بحوزته، ووضع جثته وهاتفه المحمول عقب إتلافه داخل الجوالين، ونقل جثته باستخدام عربة كارو «ملكه»، وألقاه بالمصرف، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه والماسورة المستخدمة فى الواقعة.

وفى سياق آخر، توصل فريق البحث بمديرية أمن الشرقية، إلى قاتلى سائق توك توك، بعد العثور على جثته وبها جرح ذبحى فى الرقبة، وبجواره «كتر». ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمين بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة.