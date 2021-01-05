«شكري» يوقع بيان المصالحة العربية: حرصا على التضامن بين دول الرباعي

غادر سامح شكري وزير الخارجية، المملكة العربية السعودية، الآن، عائداً إلى أرض الوطن بعد أن وقع اليوم «بيان العلا» الخاص بالمصالحة العربية.

الخارجية: مصر حريصة على تكاتُف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة

وحسب بيان أصدرته واوزارة الخارجية، يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة المهمة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

الخارجية: مصر تثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر

وتُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.