وفاة الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر.. و«الأعلى للإعلام» ينعيه

توفي الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر، رئيس مجلس إدارة دار المعارف السابق، اليوم، ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الراحل، كما تقدم المجلس في بيان عنه، بخالص العزاء للكاتب الصحفي صلاح منتصر «عم الراحل» وأسرته.

71 عاما

وتوفي إسماعيل منتصر عن عمر ناهز 71 عاما، ولد في القاهرة في 29 نوفمبر من العام 1949، وكان يكتب مقالا أسبوعيا بمجلسة أكتوبر بعنوان «حوار الأفكار»، كما بدأ حياته الصحفية بمجلة أكتوبر منذ عام 1976 ثم مساعد لرئيس التحرير 1989، وبحسب تدرجه الوظيفي المذكور عنه، تولى منصب مدير التحرير عام 1994، حيث أصبح مسؤولا عن متابعة أعمال التحرير والتنفيذ والإنابه عن رئيس التحرير في اختصاصاته أثناء غيابه.

دار المعارف

ومن المذكور عن الكاتب الصحفي الراحل أيضا، أنّ مجلس الشورى اختاره عضوا بالجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف عام 1981، ثم عضوا بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف فرئيس تحرير مجلس أكتوبر، ورئيس لمجلس إدارة دار المعارف، واستمر في منصبه بعد ثورة يناير لمدة عامين لبلوغه سن المعاش، ونفى حينها استقالته من منصبه باعتبار محسوبا على الرئيس الأسبق حسني مبارك، إبان ثورة يناير.