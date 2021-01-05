إزالة 1023 حالة تعد على 37 فدان زراعات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتماماً كبيراً بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في نطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد، قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، أكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أن مديريه الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية، بإزالة حالات تعديات في المهد على الأرض الزراعية، بواقع 732 حالة تعديات واقعة على مساحة 28 فدان و12 قيراطاً و21 سهماً أرض زراعية، وكذلك ازالة 291 حالة تعديات واقعة على مساحة 8 أفدنة و16 قيراطاً و16 سهماً أرض زراعية بنطاق المحافظة، وذلك في الفترة من 15 مارس وحتى 31 ديسمبر2020.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتى الآن، بلغ 1023 حالة تعديات على مساحة 37 فداناً و5 قراريط و13 سهماً أرض زراعية، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل في جميع مراكز ومدن المحافظة.