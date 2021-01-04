محافظ الشرقية يتابع حادث مخبز الزقازيق ويوجه برعاية المصابين

أصدر محافظ الشرقية، الدكتوؤر ممدوح غراب، توجيهات عاجلة قبل قليل، إلى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور هشام شوقي مسعود، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المخابز بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية بلاغاً بنشوب حريق في أحد المخابز بمنطقة "القومية"، على بعد أمتار قليلة من مبنى المحافظة، حيث يتم الدفع الفوري بسيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق، وكذلك تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزي.

وأعرب المحافظ، في تصريحات له مساء الاثنين، عن بالغ أسفه لوقوع الحادث، متمنياً للمصابين سرعة التماثل للشفاء، مؤكداً على متابعته المستمرة لحالة المرضى لحظة بلحظة، وتقديم أقصى الرعاية الصحية للمصابين، من خلال أطباء جراحات التجميل والحرق.

وتبين أن المصابين هم: "م. م.ع."، 19 سنة، ويقيم بدائرة مركز ههيا، و"ك. ع. ح."، 46 سنة، يقيم بناحية أولاد صقر، و"ح. ع. أ."، 46 سنة، يقيم بدائرة مركز الزقازيق، و"أ. ر. أ."، 19 سنة، يقيم بمركز الزقازيق، و"أ. س. م."، 27 سنة، يقيم بناحية مشتول القاضي، و"أ. ص. م"، محل الإقامة ههيا، و"أ. م. ص."، 19 سنة، محل الإقامة الزقازيق، و"م. أ. أ."، 21 سنة، محل الإقامة الزقازيق، وجميعهم من العاملين بالمخبز.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر طبية لـ"الوطن"، أن استقبل مستشفى بلبيس المركزي، استقبل قبل قليل، 4 مصابين في انفجار ماكينة لحام، داخل أحد المصانع على طريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي.