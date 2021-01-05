«الداخلية» ترافق 4 سيارات أكسجين من الشرقية للقاهرة: تعثرت بسبب الشبورة

رافقت قوة من وزارة الداخلية، سيارات لنقل الأكسجين من الرقية للقاهرة، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، كائن بدائرة القسم بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

وانتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.