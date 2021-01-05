«س» و«ج».. كل ما يخص مبادرة إحلال السيارات القديمة

انطلقت أمس بشكل رسمي مبادرة الحكومة بشأن إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما فأكثر، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، إذ تسعى الحكومة لإحلال نحو 250 ألف سيارة كمرحلة أولى تضم السيارات التاكسي والميكروباص، كما تضم السيارات الملاكي، وتوفر الحكومة لأصحاب تلك السيارات قروضا بفائدة ميسرة من أجل مساعدتهم في عملية الإحلال.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة التي تم الكشف عنها اليوم، خلال فعاليات افتتاح المعرض الأول لإحلال المركبات الذي تنظمته وزارة التجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي:

* ما هي المبادرة تحديدا؟

- المبادرة عبارة عن برنامج حكومي يسعى لإحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، أي أن أصحاب السيارات موديلات 2001 وما قبلها فقط سيكون بإمكانهم الانضمام لها.

* هل المبادرة تشمل السيارات الملاكي؟

- نعم تشمل السيارات الملاكي، والأجرة والمكروباص والنقل، وتستهدف 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى ملاكي وأجرة و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

* من يمكنه التقديم للمبادرة؟

كل من لديه سيارة مر على إنتاجها 20 عاما، ويتراوح سنه بين 21 و55 سنة، وعدد من الشروط الأخرى التي تم إعلانها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة وعنوانه WWW.gogreenmasr.com.

* كيف يمكن التقديم للمبادرة؟

- يمكن الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والقيام بإنشاء حساب، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الرسمية التي سيتم النظر فيها من جانب لجان حكومية لتقييمها.

* هل التقديم للمبادرة إجباري لجميع ملاك السيارات القديمة؟

- إحلال السيارات إجباري بالنسبة للسيارات الأجرة، لكنه اختياري بالنسبة لأصحاب السيارات الملاكي.

* متى سيتم تلقى الرد على الطلبات؟

- وفقا لوزير التجارة والصناعة، فإنه بمجرد تجميع الطلبات على الموقع الإلكتروني سيتم البت فيها، وإبلاغ المواطنين المؤهلين والمستوفين للشروط عبر رسائل إلكترونية أو عبر رسائل نصية قصيرة.

* هل ستتيح الحكومة دعما نقديا لأصحاب السيارات القديمة؟

- نعم، بحسب وزيرة التجارة والصناعة فإن الحكومة ستقدم حافزا نقديا لأصحاب السيارات، سيكون حده الأقصى 50 ألف، دون تحديد حد أدنى. في حين سيتيح البنك المركزي عبر البنوك، تمويل 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لـ80 ألف سيارة، على أن يكون إجمالي التمويل الذي سيتاح لجميع المراحل الثلاث للمبادرة 60 مليار جنيه، كما سيتم إتاحة التمويل بسعر فائدة منخفض نسبة 3%.

* كم ستبلغ قيمة القسط الشهري؟

القسط سيدور حول 1500 جنيه شهريا كمتوسط، وسيتم إتاحة أطول فترة سداد، حيث ستتراوح بين 7 إلي 10 سنوات.

* متى سيتم إغلاق باب التقدم للمبادرة؟

- المبادرة ممتدة لمدة 3 سنوات.كيف سيتم تقييم ثمن السيارة القديمة؟حتى الآن لا توجد آلية واضحة من جانب الحكومة بشأن ثمن تخريد السيارة، لكن وزيرة التجارة والصناعة قالت إنه يتم العمل على وضع معيار لتحديد قيمة تخريد السيارة.

* ما هي البنوك التي ستدخل ضمن المبادرة؟

- جميع البنوك المصرية تعمل ضمن هذه المبادرة.

* ما هي أنواع السيارات التي يمكن الحصول عليها مقابل السيارات القديمة؟

- حتى الآن فإن السيارات الأبرز، هى المجمعة محليا، وعلى رأسها «لادا ونيسان وشيفروليه وBYD»>