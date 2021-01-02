وزيرة التجارة: معرض تكنولوجيا تحويل المركبات الأول في بداية 2021

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات يقام من أجل العمل على إحلال تكنولوجيا السيارات للعمل بالطاقة النظيفة مثل الغاز والكهرباء ولكن المرحلة الأولى سيتم التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيكون المعرض الأول الذي سيقام في بداية عام 2021، معربة عن تمنيها بأن يكون العام الجديد عام عمل ورخاء وتكون كل الأمور أفضل من عام 2020.

الكثير من الوزارات والهيئات تشارك بالمعرض

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال حديثها مع إبراهيم عزت مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن أكثر من 20 شركة ستكون مشاركة في هذا المعرض، والكثير من الوزارات والهيئات، اجتمع الجميع واتحد من أجل توضيح أهمية التحول للغاز الطبيعي بالنسبة للسيارات، والشركات المشاركة ستعرض نماذج للسيارات التي سيتم العمل بالغاز الطبيعي بها.

إجراءات التحويل إيجابية

وأشارت جامع إلى أن المعرض سيحوي سيارات محولة وسيارات أخرى تصنيعها من الأساس بالغاز الطبيعي، بالإضافة للتنسيق الكامل مع وزارة البترول ومشاركة شركة كارجاز وغازتك من أجل الإجابة عن الأسئلة الفنية التي تدور في ذهن المواطن، مشددة على أن إجراءات التحويل إجراءات إيجابية، الغرض منها تحويل المفهوم للتحول بالعمل للطاقة النظيفة بالإضافة لاقتصاديات التشغيل التي تعود على صاحب السيارة من استخدامه للغاز الطبيعي ومقدار الوفر يصل لـ50% من استخدام الوقود.

البنك المركزي و9 بنوك مصرية يشاركون بالمعرض

ولفتت جامع لمشاركة البنك المركزي بالمعرض، وممثل للبنوك المصرية عن 9 بنوك، يقدمون برامج تمويلية متيسرة جدا وموحدة على جميع البنوك وشروط ميسرة وفائدة لاتتجاوز الـ3%، وكل هذا غرضه تقديم للمواطن برنامج تمويلي، وحافز من الحكومة مقابل تحويل السيارة، وكلها إجراءات وشروط تنتهي بالنهاية لتغيير السيارات من قبل أي صاحب سيارة متقادمة.