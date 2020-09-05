ضياء رشوان: الأحزاب المصرية فاشلة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هناك فشلا حزبيا ذريعا في مصر، بالمعنى الحرفي للكلمة، وينصرف للجميع، موضحا أن الوظيفة الأساسية للحزب هي السعي للحكم عبر الانتخابات وإقناع الناس بقدرته على تغيير حياته، لافتا إلى أن السعي للحكم عند الحزب الناصري أو غيره إذا رُبط بالقدرة على إقناع الناس، تكون النتيجة واحدة وهي الفشل للجميع.

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكم في مصر بحكم الدستور ليس الرئيس، إذ إن الدستور ينصح بأن الرئيس لا يكون رئيسا لحزب، وإذا كان عضوًا فيستقيل من الحزب، بينما الحكم هو وصول للأغلبية البرلمانية عبر انتخابات بها مرشح وناخب.

وأشار إلى أن عزل مقعد الرئاسة عن الحزب المنتمي له الرئيس تقدير سليم، لأن من واقع الخبرة السابقة في عهد سابق كان التقدير الأسلم، ليكون الرئيس رئيسًا للجميع، والرئيس السيسي رفض الانضمام لحزب أو تشكيل حزب أو يشجع حزبا، ولازال، لافتا إلى أن وظيفة الأحزاب الحصول على الأغلبية سواء برلمانية أو ومحلية.