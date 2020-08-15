ضياء رشوان: أعداء الوطن يستخدمون "السوشيال ميديا" لتفتيت المجتمع

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الدول الكبرى إمكانياتها الاقتصادية والبشرية تمكنهم للتصدي لحروب الجيل الرابع والخامس، مؤكدا أنه لابد أن يتم تقديم للناس الحقيقة ونتسم بالشفافية في مواجهتنا لمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الحرب النفسية مكون رئيسي في الحروب لأنها قليلة التكلفة وتؤدي الغرض، مؤكدا أن إعلام الإخوان تابع لقطر وتركيا والهدف منه استهداف الدولة المصرية.

وأوضح أن البرامج التي تقدم في إعلام الإخوان هي أجندة تركيا وقطر، وهناك مئات الملايين من الدولارات تنفق على إعداد الأفراد في مجالات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن أعداء الوطن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتفتيت المجتمع، ولابد من مواجهة إعلام الإرهاب والإخوان على "السوشيال ميديا"، وإنفاق الأموال لإعداد الكوادر الجيدة للتصدي لأعداء الوطن.