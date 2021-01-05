5 آلاف جنيه زيادة في سعر «شيفروليه كابتيفا 2021»: تعرف على مواصفاتها

أعلن الوكيل المحلي لسيارات «شفروليه» عن زيادة في أسعار سيارة «شفروليه كابتيفا» بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنية لجميع الفئات المطروحة بالسوق المحلي، وحسب المعلن عنه وصل سعر الفئة الأولى للسيارة 330 الف جنيه، والفئة الثانية إلى 355 ألف جنيه، والفئة الثالثة إلى 375 ألف جنيه، أما عن سعر الفئة الرابعة فقد وصل إلى 395 ألف جنيه.

وخلال السطوور التالية يرصد «الوطن» أهم مواصفات السيارة «شفروليه كابتيفا» والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 148 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 255 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

كما تستهل السيارة متوسط 8.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم خلال 11 ثانية؛ فيما تأتي بأبعاد (4655 ملم للطول، و1836 ملم للعرض، و1760 للارتفاع) .

وتتوافر السيارة بالسوق المحلية بعدة مواصفات للأمان من بينها (وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل).

كما تأتي السيارة بعدة تجهيزات وكماليات من بينها (مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية منفصلة، وكاميرا خلفية، شاشة وسائط 8 بوصة، فتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد).

جدير بالذكر، أنه خلال الربع الأخير من العام المنصرم دخلت سيارة «شفروليه كابتيفا» ضمن قائمة سيارات «الأوفر برايس» وتم وضع زيادة سعرية من قبل الوكيل على السعر الرسمي لموديل 2020 الذي وصل إلى 15 ألف جنيه.