التحقيق في وفاة مريض بعد مشادة مع طبيب بمستشفى بلبيس

تقدمت أسرة شاب توفى داخل مستشفى بلبيس المركزي، بعد مشادة مع طبيب، اليوم السبت، بشكوى إلى مديرية الصحة بالشرقية للتحقيق في الواقعة، حيث اتهمت أسرة الشاب الطبيب بالمسئولية عن وفاته، وعلى الفور، قررت المديرية فتح تحقيق في الشكوى، بإشراف وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود.

وتضمنت الشكوى، التي تقدم بها "عادل عزرائيل"، ابن عم الشاب الراحل، ويٌدعى "صبري أحمد عزرائيل"، 29 سنة، أن ابن عمه كان بصحة جيدة، وكان يستعد لإتمام زفافة خلال الأيام القادمة، إلا أنه منذ نحو 4 أيام، وبينما كان متوجهاً إلى عمله بورشة لحام في مدينة العاشر من رمضان، وبعد خروجه من المنزل، شعر بآلام في الصدر، فطلب من أحد أصدقائه اصطحابه إلى المستشفى، وتوجها بالفعل إلى أحد المستشفيات الخاصة، وطلب منهمت الطبيب التوجه إلى مستشفى بلبيس المركزي، لإجراء رسم قلب.

وتابع أنه بمجرد وصول ابن عمه وصديقه إلى المستشفى المركزي، انتظرا في الاستقبال دون تقديم الخدمة الطبية اللازمة له، مما أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين الطبيب المتواجد في قسم الاستقبال، عندما طلب منه الكشف عليه وإجراء رسم القلب اللازم له.

وأضاف أن الشاب الراحل طلب من صديقه إحضار السيارة داخل فناء المستشفى لنقله إلى مستشفى آخر، وأثناء عودة صديقه فوجئ بتطور الأمر، واستعانة الطبيب بأفراد الأمن الذين تعدوا على الشاب المريض، واححتجزوه بنقطة شرطة المستشفى، لتحرير محضر ضده.

وأضاف أن الحالة الصحية لابن عمه ساءت سريعاً، حيث سقط على الأرض مغشياً عليه، وقام أحد أفراد الأمن بوضعه على أحد الأسرة لتقديم الإسعافات اللازمة له، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ومضى قائلاً: "نطالب بتحقيق عادل ومحاسبة الطبيب".

وفي السياق نفسه، تقدم الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس المركزي، بواجب العزاء إلى "آل عزرائيل"، وعبر في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن شعوره بالحزن والأسى لوفاة الشاب "صبري"، مشيراً إلى أنه تم إجراء إخلاء إداري للطبيب "أ. و" فوراً، تمهيداً للتحقيق معه.

وأضاف أن الدكتور هشام مسعود مهتم شخصياً بالتحقيق في هذا الموضوع، وكلف كل الجهات المعنية بالتحقيق العاجل، واختتم مدير المستشفى بقول: "رسالتنا التي كلفنا بها هي خدمه المريض".