رغم الهجوم عليه.. محمد فؤاد يعزي حلمي بكر في وفاة شقيقه

حرص الفنان محمد فؤاد، على تقديم واجب العزاء في الفنان أحمد بكر، شقيق الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وكتب محمود فؤاد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. خالص التعازي في وفاة الأستاذ أحمد بكر.. شقيق الفنان الكبير حلمي بكر.. ونسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

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ونعى نجوم الفن، أحمد بكر، الذي وافته المنية صباح اليوم؛ إذ قدّمت الفنانة لطيفة واجب العزاء إلى حلمي بكر، مغردة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات «تويتر»، قائلة: «أعزي الفنان الكبير حلمي بكر في وفاة شقيقه الفنان أحمد بكر إنا لله وإنا إليه راجعون».

بِعت نفسك بالرخيص

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد شن هجوما حادا على الفنان محمد فؤاد، أمس الاثنين، بعد طرحه أغنية «في الحفلة»، التي يتجه فيها إلى المهرجانات الشعبية.

وبعث حلمي بكر، رسالة إلى محمد فؤاد عبر «الوطن»، قائلا: «أنت حر.. بس أنت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، أنت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكره العياط هيملي المكان تحت رجليك».

يذكر أن محمد فؤاد، قد طرح أغنية جديدة في احتفالات رأس السنة الجديدة، بعنوان: «في الحفلة»، وهي من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول الأغنية: «في الحفلة.. والساعة 12.. والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا.. واقفين كدا ليه يا جدعان؟!.. شغل الإذاعة.. علّي السماعة.. سيبك م الوقت.. أنت ما صدقت.. أفرح لك ساعة.. روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه!».