مليار و237 مليون جنيه متحصلات التصالح بالقليوبية حتى اليوم

أعلن محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة، بلغ 220 ألف و395 طلب، بإجمالي متحصلات مالية بلغت مليار و236 مليون و926 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 شهور بصورة نهائية، وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وأقر محافظ القليوبية، في وقت سابق، عدداً من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح، استجابة لمطالب المواطنين، منها التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، والتخفيضات التي تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها، لتصبح 50 جنيهاً للمتر المربع، والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

كما شكلت المحافظة لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب مع قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضها على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.